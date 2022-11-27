«Интер Майами» уверен, что подпишет Месси. Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

может продолжить карьеру в США.

По информации The Times, 35-летний аргентинец близок к переходу в . В клубе уверены, что Месси подпишет с ними контракт после чемпионата мира в Катаре и присоединится к ним в конце сезона-2022/23 в Европе.

«Майами» хочет укрепить состав футболистами, которые могут дополнить игру Месси. Среди кандидатов два бывших партнера Лео по «Барсе» – Сеск Фабрегас и Луис Суарес.

Ожидается, что Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Напомним, – один из совладельцев клуба из Майами. Отмечается, что его влияние сыграло важную роль в потенциальной сделке.

Стоит также отметить, что Месси устраивает расположение «Интера», поскольку у него есть собственное жилье в Майами. И он часто проводит там отпуск.

Месси в Майами – переход мечты для Бекхэма. Зазывают Лео в «Интер» уже 4 года