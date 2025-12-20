  • Спортс
  • «Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари
0

«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари

«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд.

«Интер» и «Болонья» забили только половину пенальти в послематчевой серии.

Команды Кристиана Киву и Винченцо Итальяно встречались в полуфинале Суперкубка Италии. Игровое время завершилось вничью – 1:1.

Серия одиннадцатиметровых началась с точных ударов Лаутаро Мартинеса и Льюиса Фергсюна, а затем футболисты не забили пять раз подряд. Голкипер Федерико Равалья отразил удары Алессандро Бастони и Анж-Йоана Бонни, а Николо Барелла пробил выше ворот; забить Николе Моро помешал вратарь Жозеп Мартинес, а Хуан Миранда не попал в створ. 

Последние три попытки были результативными: сперва забил Джонатан Роу, затем – Стефан де Врей, а решающий удар нанес Чиро Иммобиле – 3:2 в пользу «Болоньи».

Победители Кубка Италии в финале Суперкубка встретятся с «Наполи», чемпионом страны.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
