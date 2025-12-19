«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
В Германии пройдет матч 15-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах в 15-м туре Бундеслиги.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Okko покажет матч в прямом эфире.
Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...32581 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
