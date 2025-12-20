«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ

«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе.

«Манчестер Юнайтед » требует 45 млн евро за Джошуа Зиркзе , сообщает utdreport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Рома » предложила аренду без выкупа. «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, настаивая на полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 матчей в АПЛ , забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке .