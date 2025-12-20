  • Спортс
1

«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ

«Манчестер Юнайтед» требует 45 млн евро за Джошуа Зиркзе, сообщает utdreport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Рома» предложила аренду без выкупа. «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, настаивая на полноценном трансфере. 

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: utdreport
logoДжошуа Зиркзе
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoРома
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoМанчестер Юнайтед
