«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ
«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе.
«Манчестер Юнайтед» требует 45 млн евро за Джошуа Зиркзе, сообщает utdreport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Рома» предложила аренду без выкупа. «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, настаивая на полноценном трансфере.
В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1716 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: utdreport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости