Джикия о «Зените»: «Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного»

Защитник высказался о драке с в Фонбет Кубке России.

«Ничего не хочу говорить про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции.

Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного.

Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Будем разбираться, смотреть. Может, сейчас еще кому-то влетят [карточки]», – заявил Джикия.

«Спартак» выиграл группу В в Кубке России, «Зенит» попал в плей-офф с 3-го места. «Крылья» 2-е, «Факел» вылетел