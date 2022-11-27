Саудовский «Аль-Наср» предлагает Роналду контракт на 3 года с зарплатой 75 млн долларов (CBS Sports)
Клуб из Саудовской Аравии намерен подписать Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» хочет подписать португальца в качестве свободного агента в январе и ведет переговоры с его представителями, сообщает CBS Sports. Утверждается, что сторона игрока заинтересована в этом трансфере «сильнее, чем когда-либо».
Клуб готов заключить с футболистом контакт на 3 года с зарплатой 75 миллионов долларов за сезон. Ранее сообщалось, что саудовцы предлагают Роналду 242 миллиона евро за 2 года.
Стороны ждут окончательного решения самого игрока. Если Роналду даст согласие на трансфер, оформление сделки не займет много времени.
Напомним, 22 ноября 37-летний форвард и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию.
Комментарии