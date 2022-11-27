Саудовский «Аль-Наср» предлагает Роналду контракт на 3 года с зарплатой 75 млн долларов (CBS Sports)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Клуб из Саудовской Аравии намерен подписать Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» хочет подписать португальца в качестве свободного агента в январе и ведет переговоры с его представителями, сообщает CBS Sports. Утверждается, что сторона игрока заинтересована в этом трансфере «сильнее, чем когда-либо».

Клуб готов заключить с футболистом контакт на 3 года с зарплатой 75 миллионов долларов за сезон. Ранее сообщалось, что саудовцы предлагают Роналду 242 миллиона евро за 2 года. 

Стороны ждут окончательного решения самого игрока. Если Роналду даст согласие на трансфер, оформление сделки не займет много времени.

Напомним, 22 ноября 37-летний форвард и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные