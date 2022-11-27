«Краснодар» выиграл группу А, «Локо» – 2-й, «Пари НН» сыграет в нижней сетке плей-офф, «Химки» вылетели из Кубка России
«Локомотив» занял второе место в группе А Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Команда Михаила Галактионова победила «Пари НН» (3:1) в заключительном туре и обошла нижегородцев в таблице – 11 очков против 10.
Первое место занял «Краснодар», разгромивший «Химки» (4:1). У команды Александра Сторожука 13 очков. Подмосковная команда финишировала на последней строчке с 2 очками.
В верхнюю сетку плей-офф вышли «Краснодар» и «Локомотив», а «Пари НН» выступит в нижней сетке.
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