«Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые». Вертонген сослался на слова де Брюйне, говоря о поражении от Марокко
Ян Вертонген оценил игру Бельгии после поражения от Марокко на ЧМ-2022 (0:2).
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне заявил, что у бельгийцев нет шансов на ЧМ-2022, так как они слишком стары.
«Я предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые.
Это была хорошая игра, но я не уверен, что мы могли выиграть. Мы не создали достаточно моментов. Мы дважды пропустили одинаковые голы. Это очень расстраивает. Все идет не так, как мы хотим.
Но у нас есть качество, есть инструменты, чтобы победить в третьем матче», – сказал защитник «Андерлехта».
«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав
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