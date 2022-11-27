«Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые». Вертонген сослался на слова де Брюйне, говоря о поражении от Марокко

оценил игру Бельгии после поражения от на (0:2).

Ранее полузащитник Кевин де Брюйне заявил, что у бельгийцев нет шансов на ЧМ-2022, так как они слишком стары.

«Я предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые.

Это была хорошая игра, но я не уверен, что мы могли выиграть. Мы не создали достаточно моментов. Мы дважды пропустили одинаковые голы. Это очень расстраивает. Все идет не так, как мы хотим.

Но у нас есть качество, есть инструменты, чтобы победить в третьем матче», – сказал защитник .

«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав