Яна Рудковская: «Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Мишина. Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян»
Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала результаты этапа Гран-при России в Перми.
Ученица Плющенко Софья Муравьева заняла второе место, уступив меньше балла Елизавете Туктамышевой.
«Евгению Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Алексея Мишина. Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян.
Соня – молодец, сделала все, что могла. Наша команда ее достойно встретит, все дети ждут ее и болели за нее в академии. Она – наш лидер!
Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится все интереснее, но и драматичнее одновременно.
Даже острее, чем история противостояния с штабом «Тим Тутберидзе», которую так полюбили наши СМИ», – сказала Рудковская.
Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам
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