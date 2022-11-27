Яна Рудковская: «Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Мишина. Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян»

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Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала результаты этапа Гран-при России в Перми.

Ученица Плющенко Софья Муравьева заняла второе место, уступив меньше балла Елизавете Туктамышевой.

«Евгению Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Алексея Мишина. Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян.

Соня – молодец, сделала все, что могла. Наша команда ее достойно встретит, все дети ждут ее и болели за нее в академии. Она – наш лидер!

Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится все интереснее, но и драматичнее одновременно.

Даже острее, чем история противостояния с штабом «Тим Тутберидзе», которую так полюбили наши СМИ», – сказала Рудковская.

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