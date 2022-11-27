Игроки получат двойные премиальные за победу над .

По данным инсайдера Ивана Карпова, если питерцы выиграют в домашнем матче 6-го тура Фонбет Кубка России с разницей в 3 и больше голов, то футболисты получат даже тройные премиальные.

Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Спартак» выиграл у «Зенита» 3:0. Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.