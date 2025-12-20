  • Спортс
5

Александр Гришин: «ЦСКА ведет переговоры по Гонду, насколько я знаю. Лусиано мне нравился, когда только приехал в «Зенит», но непонятно, что с ним случилось»

Александр Гришин сообщил, что ЦСКА работает над трансфером Лусиано Гонду.

– Стоит ли ЦСКА рассматривать вариант с возвращением Чалова?

– Армейцам нужен хороший нападающий. Насколько я знаю, ЦСКА ведет переговоры по Лусиано Гонду.

– Гонду – хороший форвард для армейцев?

– Когда он только приехал, мне очень нравилась его игра. Непонятно, что потом случилось с Лусиано.

Не знаю, нужен ли Гонду ЦСКА, он уже долгое время не играет, – сказал бывший полузащитник армейцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЛусиано Гонду
logoЗенит
logoЦСКА
logoФедор Чалов
logoАлександр Гришин
logoпремьер-лига Россия
