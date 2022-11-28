Кузьменко забил гол в овертайме и стал 1-й звездой матча с «Сан-Хосе», набрав 1+1. У него 10 очков в последних 5 играх

забил победный гол в овертайме матча с и стал 1-й звездой.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Шаркс» (4:3 ОТ).

В общей сложности на его счету стало 21 (11+10) очко в 21 игре сезона. Текущая результативная серия – 5 матчей (10 очков на отрезке, 4+6).

Сегодня Кузьменко (18:45, 2:44 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.