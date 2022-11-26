Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Муравьева, Туктамышева, Синицына и Фролова выступят с произвольными программами

27 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Софья Муравьева.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Скулкина

2. Вероника Малышева

3. Ксения Говорова

4. Анна Фролова

5. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

6. Виктория Нестерова

7. Виктория Федянина

8. Алина Горбачева

9. Ксения Синицына

10. Елизавета Туктамышева

11. Софья Муравьева

После короткой программы

1. Софья Муравьева – 81,59

2. Елизавета Туктамышева – 78,74

3. Ксения Синицына – 70,94

4. Алина Горбачева – 65,43

5. Виктория Федянина – 64,62

6. Виктория Нестерова – 60,76

7. Екатерина Анисимова – 60,14

8. Анна Фролова – 58,86

9. Ксения Говорова – 57,66

10. Вероника Малышева – 54,35

11. Екатерина Скулкина – 51,26

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов