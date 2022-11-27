«Динамо» выиграло группу С в Кубке России, «Ростов» – 2-й. «Ахмат» тоже в плей-офф, «Оренбург» вылетел

стало победителем группы С в Фонбет Кубке России.

Команда Славиши Йокановича, обыграв «Оренбург» (1:0), обеспечила себе первую строчку. У нее 10 очков.

На втором месте – , разгромивший (3:0). У команды Валерия Карпина 9 баллов. «Динамо» и «Ростов» вышли в верхнюю сетку плей-офф

«Ахмат» с 9 очками занял третье место с учетом дополнительных показателей и вышел в нижнюю сетку плей-офф.

замкнул таблицу с 7 очками и покинул турнир.