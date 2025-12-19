Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды

Жерсон готов покинуть «Зенит», но клуб занял жесткую позицию.

Полузащитник «Зенита » Жерсон готов покинуть клуб, сообщает BolaVip.

Несмотря на желание игрока, «Зенит» занял жесткую позицию и установил высокую цену на 28-летнего хавбека.

Бразильские клубы внимательно следят за ситуацией, но их отпугивает стоимость Жерсона. Даже команды с большими возможностями оценивают сделку с осторожностью.

Ранее была информация, что «Зенит» требует 25 млн за полузащитника.

Жерсон перешел в «Зенит» прошлым летом. Он поучаствовал в 15 матчах и отметился двумя голами.