Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды
Жерсон готов покинуть «Зенит», но клуб занял жесткую позицию.
Полузащитник «Зенита» Жерсон готов покинуть клуб, сообщает BolaVip.
Несмотря на желание игрока, «Зенит» занял жесткую позицию и установил высокую цену на 28-летнего хавбека.
Бразильские клубы внимательно следят за ситуацией, но их отпугивает стоимость Жерсона. Даже команды с большими возможностями оценивают сделку с осторожностью.
Ранее была информация, что «Зенит» требует 25 млн за полузащитника.
Жерсон перешел в «Зенит» прошлым летом. Он поучаствовал в 15 матчах и отметился двумя голами.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1546 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости