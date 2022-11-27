Германия идет последней в группе Е с 1 очком. Испания лидирует с 4 баллами, у Японии и Коста-Рики по 3
Сборная Германии после 2-го тура ЧМ-2022 занимает последнее место в группе Е.
Команда Ханса-Дитера Флика сегодня сыграла вничью с Испанией (1:1), а в стартовом матче уступила Японии (1:2).
Испанцы лидируют в группе с 4 очками. Следом идут Япония и Коста-Рика – у них по 3 очка.
В заключительном туре Испания встретится с Японией, а Германия проведет матч против Коста-Рики. Обе игры назначены на 1 декабря.
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