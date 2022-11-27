Карпин признан тренером месяца в РПЛ. Тренер «Ростова» опередил Абаскаля, Гончаренко, Галактионова и Точилина

признан Winline лучшим тренером Мир в ноябре.

Главный тренер «Ростова» победил в голосовании среди экспертов РПЛ, комментаторов «Матч Премьер» и болельщиков, опередив Гильермо Абаскаля ( ), Александра Точилина («Сочи»), Виктора Гончаренко ( ) и Михаила Галактионова («Пари НН»).

Тренер желто-синих получил наибольшую поддержку от экспертов РПЛ (4 голоса), а в голосовании комментаторов разделил первое место с Галактионовым – по два голоса. Большинство болельщиков поддержали Абаскаля.

Карпин получил приз лучшему тренеру месяца второй раз в этом сезоне, впервые тренер был признан лучшим в сентябре.

В ноябре провел 2 матча в рамках Мир РПЛ и одержал две победы – над «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1).