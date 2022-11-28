Лидер «Гризлис» стал главным героем матча против «Никс» (127:123) в «Мэдисон Сквер Гарден».

На счету Морэнта трипл-дабл, который стал для него пятым за карьеру: 27 очков (9 из 20 с игры, 9 из 11 с линии), 10 подборов и 14 передач.

Морэнт также исполнил ключевой бросок при счете 124:123 за 13,9 секунды до финальной сирены. Он добавил мяч в кольцо после собственной неудачной попытки забросить лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

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