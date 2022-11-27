Сотни фанатов устроили беспорядки в Брюсселе после поражения Бельгии от Марокко. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ

Поражение сборной Бельгии от Марокко (0:2) на привело к беспорядкам в центре Брюсселя.

Обстановка накалилась после отмененного гола Хакима Зиеша в концовке 1-го тайма, а во втором тайме ситуация обострилась еще больше. Сотни болельщиков переворачивали машины, крушили уличную мебель и вступали в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять водометы и слезоточивый газ.

К 16 часам по местному времени в районе было перекрыто движение наземного транспорта и несколько станций метро.

«Я с предельной твердостью осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем», Полиция прилагает все свои усилия для поддержания общественного порядка. Полиции поручено произвести административные аресты нарушителей спокойствия», – прокомментировал мэр Брюсселя Филипп Клоз в своем твиттере.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная обыграла сборную со счетом 2:0.

Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией. В ответ водометы и слезоточивый газ