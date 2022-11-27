Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «Судья выбрал неверную стратегию. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками»

Главный тренер высказался о драке его игроков и членов .

«Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы.

То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками.

Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

На матче Фонбет Кубка России, завершившегося победой «Зенита» по пенальти, работала бригада арбитров под руководством .