Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «Судья выбрал неверную стратегию. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владимир Москалев Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке его игроков и членов «Спартака».

«Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы.

То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками.

Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

На матче Фонбет Кубка России, завершившегося победой «Зенита» по пенальти, работала бригада арбитров под руководством Владимира Москалева.

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