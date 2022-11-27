РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»
Президент РФС анонсировал обсуждение перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия – это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения.
Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы.
С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», – заявил Александр Дюков.
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