РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Политика Р-Спорт Футбол

Президент РФС анонсировал обсуждение перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия – это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения.

Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы.

С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», – заявил Александр Дюков.

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