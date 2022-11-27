Кейруш – Клинсманну: «Ваши замечания об иранской культуре, сборной Ирана и моих игроках позорят футбол»

отреагировал на высказывание .

После победы сборной Ирана над Уэльсом во 2-м туре группового этапа (2:0) бывший тренер сборной Германии заявил, что иранская делегация оказывает давление на судей, так как это часть их культуры.

«Уважаемый Юрген! Вы решили называть меня Карлушем, поэтому я считаю правильным называть вас Юргеном. Верно? Даже не зная меня лично, вы подвергаете сомнению мой характер, высказав типичное предвзятое суждение о превосходстве.

Независимо от того, насколько я уважаю то, что вы делали на поле, эти замечания об иранской культуре, сборной и моих игроках позорят футбол. Никто не сможет нарушить наше единство.

Тем не менее, мы хотели бы пригласить вас приехать в лагерь нашей сборной в качестве гостя, пообщаться с игроками из Ирана и узнать от них о стране, людях из Ирана, поэтах и искусстве, алгебре, обо всем тысячелетии, персидской культуре, а также послушать, как сильно наши игроки любят и уважают футбол.

Мы понимаем, что, будучи американцем или немцем, вы можете что-то не поддерживать. Без проблем. И несмотря на ваши возмутительные высказывания в эфире BBC, попытки подорвать наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем вам, что мы не будем выносить никаких суждений относительно вашей культуры, корней и происхождения, и что мы всегда будем рады видеть вас в нашей семье.

В то же время мы хотим внимательно проследить за тем, какое решение ФИФА примет в отношении вашего положения в качестве члена технической исследовательской группы. Потому что, очевидно, мы ожидаем, что вы уйдете в отставку до того, как посетите наш лагерь», – написал Кейруш.

Федерация футбола Ирана потребовала уволить Клинсманна из ФИФА из-за его слов, что давление на судей – часть иранской культуры