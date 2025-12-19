  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»
0

Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»

Алонсо о своей работе в «Реале»: не мне себя оценивать.

Хаби Алонсо отказался давать оценку своей работе в «Реале».

«С самого начала и с первых разговоров у нас были близкие отношения с руководством, полные доверия, уважения и привязанности. Мы знаем, какой у нас проект и какие перед нами цели. Требования максимальные, но дорога длинная. Будут как хорошие моменты, так и не очень хорошие.

Нам предстоит последняя игра в этом году, благодаря которой этот год можно завершить на мажорной ноте и начать следующий с решимостью.

Первое, что нужно сделать, это победить, а затем – играть как можно лучше. Оценки будут в конце сезона, сейчас же его середина, слишком рано. К тому же не мне себя оценивать», – сказал главный тренер «Реала».

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1573 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Валенсия» играет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
сегодня, 13:21
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
вчера, 02:30
Главные новости
«Болонья» – «Интер» – 1:1. Идет серия пенальти, онлайн-трансляция
сегодня, 19:36Live
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
18 минут назадТесты и игры
Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды
24 минуты назад
Валуев категорически против пива на стадионах: «Спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых, зачем сейчас вдруг должно появиться?»
28 минут назад
Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн
53 минуты назад
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
сегодня, 20:05
«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)
сегодня, 19:58
Рубен Аморим: «МЮ» надо меняться. Молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит»
сегодня, 19:35
Агент Барбоза: «За Сперцяном следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи»
сегодня, 19:14
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
сегодня, 19:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Козлов ушел за x4 от суммы выкупа из «Зенита», а хотелось за x13 или x15. Он понимал, куда шел. Не думаю, что «Краснодар» его продаст, а аренда нам зачем?»
19 минут назад
Фанаты «Фиорентины», идущей последней в Серии А, пропустят первые 20 минут игры с «Удинезе»: «Топчущие историю нашего города и его людей заслужили тишину и наше отсутствие. Позор!»
33 минуты назад
«Атлетико» интересуется Горетцкой. «Наполи» и «Юве» тоже следят за хавбеком
36 минут назад
Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»
50 минут назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» играет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»
сегодня, 19:46
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 19:45Live
Кавазашвили о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «История. Это попадет в энциклопедию футбола – все будут обязаны написать, что это вратарь из России, им деваться некуда»
сегодня, 19:45
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0. Онлайн-трансляция. Гирасси, Адейеми и Рейна играют
сегодня, 18:52Live
В Саудовской Аравии хотят назначить Дешама тренером сборной. Могут дать контракт на 8 лет
сегодня, 19:34