Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»
Алонсо о своей работе в «Реале»: не мне себя оценивать.
Хаби Алонсо отказался давать оценку своей работе в «Реале».
«С самого начала и с первых разговоров у нас были близкие отношения с руководством, полные доверия, уважения и привязанности. Мы знаем, какой у нас проект и какие перед нами цели. Требования максимальные, но дорога длинная. Будут как хорошие моменты, так и не очень хорошие.
Нам предстоит последняя игра в этом году, благодаря которой этот год можно завершить на мажорной ноте и начать следующий с решимостью.
Первое, что нужно сделать, это победить, а затем – играть как можно лучше. Оценки будут в конце сезона, сейчас же его середина, слишком рано. К тому же не мне себя оценивать», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
