Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Семененко, Ерохов, Яблоков, Игнатов и Ветлугин выступят с произвольными программами

27 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует Евгений Семененко.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Даниил Постарнаков

2. Владимир Кузнецов

3. Артем Алейников

4. Максим Варакин

5. Егор Коваленко

6. Владимир Ощепков

Вторая разминка

7. Артем Ковалев

8. Макар Игнатов

9. Матвей Ветлугин

10. Илья Яблоков

11. Алексей Ерохов

12. Евгений Семененко

После короткой программы

1. Евгений Семененко – 103,36

2. Алексей Ерохов – 93,61

3. Илья Яблоков – 93,31

4. Матвей Ветлугин – 87,41

5. Макар Игнатов – 82,91

6. Артем Ковалев – 80,61

7. Владимир Ощепков – 65,01

8. Егор Коваленко – 62,29

9. Максим Варакин – 58,69

10. Артем Алейников – 58,13

11. Владимир Кузнецов – 53,43

12. Даниил Постарнаков – 53,01

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов