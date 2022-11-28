Тренер Ганы Аддо: «Африка заслуживает большей квоты на ЧМ, у нас 55 стран. Пять мест – это несправедливо»

Тренер сборной Ганы считает, что на чемпионате мира должно быть больше африканских команд.

«В Африке 55 стран, и мы заслуживаем большей квоты. Никогда в истории ФИФА мы не были еще не были так сильны.

Пять мест... если бы для нас было предусмотрено 12 мест, как для Европы (у УЕФА 13 мест на этом чемпионате мира – прим. Sports.ru), вероятность [у африканских сборных] продвинуться как можно дальше была бы выше. На мой взгляд, это несправедливо», – сказал Отто Аддо.