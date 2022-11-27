Канада не вышла из группы F ЧМ-2022, Бельгия – на 3-м месте. Хорватия и Марокко лидируют с 4 очками

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Сборная Канады потеряла шансы на выход из группы F на ЧМ-2022.

В воскресенье канадцы крупно уступили Хорватии (1:4), а в 1-м туре проиграли Бельгии (0:1).

У команды 0 очков, в связи с этим Канада потерял шансы на выход из группы.

На 1-м месте Хорватия, на 2-м – Марокко, у команд по 4 очка, но хорваты выше по дополнительным показателям.

На 3-м месте с тремя очками идет Бельгия. Чтобы пройти дальше, им нужно обыгрывать Хорватию в последнем туре.

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