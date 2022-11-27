Сергей Семак: «Не только деньги играют в футбол. У нас пятерка ведущих клубов могла позволить себе траты, сопоставимые с покупкой «Зенитом» Клаудиньо»
Сергей Семак высказался о роли легионеров в «Зените».
– Как вы относитесь к разговорам о том, что без бразильцев у «Зенита» не было такого явного лидерства?
– А если убрать ведущих иностранных игроков из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Если честно, не понимаю контекст этих разговоров.
У нас, например, пятерка ведущих клубов вполне могла позволить себе траты. Сопоставимые с теми, за которые мы приобрели Клаудиньо или других игроков. Но не только деньги играют в футбол. Если исходить из этой логики, то «Локомотив» явно находился бы гораздо выше.
Ну, а мнение, которое вы приводите – оно, наверное, исходит от тех людей, которые недолюбливают нашу команду. Или устали от результатов, которые показывает «Зенит».
– Еще немало разговоров о том, что в период отсутствия еврокубковых матчей лучше развивать своих игроков.
– У всех свое мнение по этому вопросу. Мне, например, импонирует, как стал играть «Оренбург» с приходом иностранцев. Команда показывает прекрасный футбол. Хотя приобретены отнюдь не самые дорогостоящие легионеры. Но это возможность для руководства создать хорошую команду. В ЦСКА выходит по 7-8 легионеров в стартовом составе.
А у кого‑то, в свою очередь, есть сильные россияне и это хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что отечественный футболист уровня сборной будет стоить в 2-3 раза дороже, чем аналогичные по качеству иностранные игроки, – сказал главный тренер «Зенита».
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