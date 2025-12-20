  • Спортс
  • Перес выступил перед футбольной и баскетбольной командами «Реала»: «У нас 58 трофеев за 15 лет, но самоуспокоенность недопустима. У нас 660 млн подписчиков в соцсетях, надо биться до конца»
Перес выступил перед футбольной и баскетбольной командами «Реала»: «У нас 58 трофеев за 15 лет, но самоуспокоенность недопустима. У нас 660 млн подписчиков в соцсетях, надо биться до конца»

Перес – игрокам «Реала»: у нас 58 трофеев за 15 лет, но нельзя останавливаться.

Президент «Реала» выступил перед футбольной и баскетбольной командами на рождественском ужине.

«Все, чего мы добились за 123 года существования клуба, стало возможным благодаря тому, что символизируют этот герб и эта футболка: усердный труд, жертвенность, преданность, стремление к совершенству, товарищество, уважение, скромность и солидарность. Я всегда говорю: быть частью «Реал Мадрид» – это огромная привилегия, но в то же время огромная ответственность.

Вы касаетесь сердец миллионов людей и должны быть примером и ориентиром для тех, кто следит за вами по всему миру, особенно для детей, для которых вы кумиры. Помните всегда: вы представляете «Реал Мадрид» как на поле, так и за его пределами.

Мы пережили один из самых ярких периодов в нашей истории: 58 трофеев за последние 15 лет – 30 в футболе и 28 в баскетболе. Среди них – шесть титулов европейских чемпионов по футболу и три по баскетболу. Но в «Реал Мадрид» мы не имеем права на самоуспокоенность. Каждый год мы обязаны работать до конца, чтобы продолжать подпитывать это универсальное чувство – мадридизм.

У нашего клуба уже 660 миллионов подписчиков в социальных сетях – это дает представление о том, что значит «Реал» для миллионов людей по всему миру. Здесь нужно бороться до последнего, и именно об этом я вас прошу: в этой форме никто не имеет права сдаваться до финального свистка или выкладываться не на все сто», – сказал президент «Реала».

