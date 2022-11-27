Родригао о драке: «Спартак» приехал заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины»

Родригао высказался об участии в драке с футболистами в Фонбет Кубке России.

– Думаю, мы провели хорошую игру. Создали свои моменты и, что важно, не позволили сопернику поразить наши ворота. К сожалению, нам не удалось отличиться в игре, но мы завоевали победу в серии пенальти.

И я очень этому рад, потому что в каждом матче мы чувствуем необходимость уходить с поля победителями. Еще я доволен, что смог вернуться в стартовый состав после того, как залечил травму, и отыграть все 90 минут.

– Конец игры, массовая потасовка между командами, удаления. Как это выглядело вашими глазами?

– Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге.

В том эпизоде была очередная стычка, после которой возник спор, слово за слово – и вот я уже вступаюсь за моего одноклубника, налетают другие футболисты – и понеслась.

Я совершенно не горжусь этим, мне не нравится, что все это случилось на глазах у тех, для кого мы, футболисты, являемся примером и кому должны показывать совсем другую модель поведения. Но, повторюсь, эмоции на поле всегда кипят и порой переливаются через край.

– Можно ли было избежать такого финала?

– Мы, игроки «Зенита», всегда выходим на поле, чтобы делать то, что знаем и умеем: играть в футбол и наилучшим образом представлять Петербург и наших болельщиков. И сегодня мы делали все это с первых же минут встречи, чтобы люди на трибунах могли насладиться хорошим футболом.

Но, увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме.

Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины. Но все это позади, нужно оставить случившееся на поле и идти дальше с холодной головой, – сказал защитник «Зенита».

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