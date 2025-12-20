Иммобиле рад голу в серии пенальти с «Интером»: «Я страдал 3,5 месяца, мне нужен был гол. Хотим привезти Суперкубок домой»
Иммобиле рад голу в серии пенальти с «Интером»: я страдал 3,5 месяца.
Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле подвел итоги полуфинального матча в рамках Суперкубка Италии против «Интера» (1:1, 3:2 по пенальти).
«Пенальти – лотерея, Феде отлично сыграл, отразив два удара, и дал нам шанс проявить себя. Мне был нужен этот гол [в серии пенальти], я страдал три с половиной месяца, но моя семья была со мной. И команда почти чувствовала, что сегодня вечером этот гол будет забит».
Мы видели вчерашний матч, «Наполи» в отличной форме, но это игра на выбывание, и все может случиться. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал Иммобиле.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Sport Mediaset
