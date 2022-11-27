Определились все участники плей-офф Кубка России. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» в верхней сетке, «Зенит» – в нижней

Определены все участники плей-офф Фонбет Кубка России.

Осенняя часть турнира завершилась шестью матчами Пути РПЛ.

В группе C «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» (1:0), а «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:0). Благодаря победам обе команды продолжат турнир в верхней сетке плей-офф. С третьего места в плей-офф вышел «Ахмат».

«Зенит» в центральном матче тура по пенальти обыграл «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти). «Крылья Советов» обыграли «Факел» со счетом 1:0. Воронежцы остались единственной командой, не набравшей очков в групповом раунде.

Таким образом, «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф, набрав 13 и 12 очков соответственно. «Зенит», занявший третье место в группе, сыграет в нижней сетке плей-офф.

, досрочно обеспечивший себе место в верхней сетке, обыграл «Химки» (4:1), а дома переиграл «Пари НН» (3:1).

Таким образом, определились все участники плей-офф турнира.

Верхняя сетка: «Урал», «Динамо», , «Краснодар», , «Ростов», «Крылья Советов», «Локомотив»;

Нижняя сетка: «Волга», «Звезда», «Уфа», «Акрон», «Торпедо», «Ахмат», , «Пари НН».

Жеребьевка стартовых раундов плей-офф пройдет на следующей неделе.

Основной этап пройдет с 22 февраля по 11 июня 2023 года. Игры плей-офф пройдут по системе с выбыванием после двух поражений.