Абаскаль о драке «Спартака» и «Зенита»: «Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол»

Главный тренер высказался о драке в матче с .

«Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовленные, у вас есть видео и телефоны, вы видели все лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов.

Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту потасовку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече.

Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – сказал Абаскаль.

«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку. Удалены Соболев, Барриос и еще 4 игрока