Абаскаль о драке «Спартака» и «Зенита»: «Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о драке в матче с «Зенитом».
«Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовленные, у вас есть видео и телефоны, вы видели все лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов.
Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту потасовку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече.
Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – сказал Абаскаль.
«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку. Удалены Соболев, Барриос и еще 4 игрока
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