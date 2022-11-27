Капризов забил 13-й гол в сезоне, продлив серию с очками до рекордных 9 игр

Теги Миннесота Аризона видео НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Аризоны».

Россиянин забил в третьей игре подряд. До этого он отличался во встречах против «Виннипега» (6:1) и «Торонто» (3:4).

Более того, Кирилл продлил результативную до рекордных девяти матчей подряд.

В общей сложности у Капризова стало 25 (13+12) результативных балла в 21 игре чемпионата НХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные