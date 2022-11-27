забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Аризоны».

Россиянин забил в третьей игре подряд. До этого он отличался во встречах против «Виннипега» (6:1) и «Торонто» (3:4).

Более того, Кирилл продлил результативную до рекордных девяти матчей подряд.

В общей сложности у Капризова стало 25 (13+12) результативных балла в 21 игре чемпионата .