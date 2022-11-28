Медведев о двойных премиальных за победу над «Спартаком»: «Вброс, московские СМИ пытаются расшатать «Зенит». Им это не удастся»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Матч ТВ деньги Футбол

Александр Медведев прокомментировал информацию о бонусах игрокам за победу над «Спартаком».

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» получат двойные премиальные в случае победы над «Спартаком» и тройные за разгром.

– Как относиться к информации, что игрокам «Зенита» перед этой игрой были объявлены повышенные премиальные?

– Это полная ерунда. У нас никаких премиальных за матчи на групповом этапе Кубка вообще не предусмотрено. У нас есть премиальные только за победу в Кубке.

Это провокативный вброс, которыми, к сожалению, московские СМИ раз за разом пытаются расшатать нашу команду, но это им не удастся, – сказал генеральный директор «Зенита».

В воскресенье «Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти (4:2). Сине-бело-голубые продолжат выступление в нижней сетке плей-офф Фонбет Кубка России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные