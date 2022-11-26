Ничья Англии и США, ИИХФ объявила выговор ФХР, 791-й гол Овечкина, Катар не вышел из группы на домашнем ЧМ и другие новости утра

1. На ЧМ-2022 Англия сыграла вничью с США (0:0) во 2-м туре группового этапа, Нидерланды поделили очки с Эквадором (1:1), Уэльс уступил Ирану (0:2), а Катар проиграл Сенегалу (1:3).

Катарцы досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф. Это всего второй случай в истории, когда страна-хозяйка не вышла из группы.

Эквадорец Эннер Валенсия забил 3-й гол на ЧМ, он пока лучший бомбардир турнира. Правда, форвард получил травму и покинул поле на носилках.

Еще случилась первая красная карточка на турнире – вратарь Уэльса Хеннесси влетел в соперника за пределами штрафной. После удаления Иран и забил дважды – на 98-й и 101-й минутах.

2. ИИХФ объявила выговор ФХР за поддержку клубами спецоперации на Украине.

3. В Катаре снова было много околофутбола. Звезды сборной Германии около часа обсуждали политические жесты перед матчем с Японией – на встрече были Нойер, Горетцка, Киммих и другие, некоторых в команде это раздражает.

Все игроки сборной Ирана спели гимн перед Уэльсом – фанаты их освистали, перед игрой с Англией футболисты молчали. У болельщика Ирана отобрали флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь», охранник стадиона вырвал его без объяснения причин. Запретили посещать матчи ЧМ в костюмах крестоносцев, так как это может оскорбить мусульман.

Все игроки Англии преклонили колено перед матчем, а футболисты США этого не сделали. Также перед матчем арку стадиона «Уэмбли» в Лондоне подсветили цветами радуги из-за бана повязки One Love, это инициатива Футбольной ассоциации Англии.

4. Овечкин забил 791-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Калгари» (3:0), отметился шайбой и Кузнецов, причем обыграв троих соперников. «Тампа» справилась с «Сент-Луисом» (5:2), Кучеров сделал ассистентский хет-трик. «Миннесота» уступила «Торонто» (3:4), несмотря на 12-ю шайбу Капризова в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Правительство России в 2023 году направит 991,2 млн рублей на грантовую поддержку спортивных федераций.

6. НБА. «Лейкерс» с вернувшимся Леброном победили «Сан-Антонио» в гостях, 38+9+6 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд» и другие результаты.

7. «Салават» обыграл «Автомобилист», «Спартак» победил «Барыс» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

8. Клэбо выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Нортуг – 2-й, Гульберг – 3-й, Валнес – 4-й, Пеллегрино выбыл в полуфинале. Рибом победила у женщин, Хагстрем – 2-я, Тириль Венг – 3-я, Далквист – последняя в финале.

9. Константин Генич не будет комментировать матчи 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Он написал «Спасибо, любимый канал!», но удалил пост.

10. В Иране за «пропаганду против государства» арестовали экс-футболиста сборной Вурия Гафури. Он призывал прекратить подавление протестов в стране.

11. Усачева и Хромых не имеют права на участие в чемпионате России по фигурному катанию, Дэвис и Смолкин могут быть допущены решением Исполкома ФФКР.

12. Бойцы UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи вместе с Хасбиком посетили Чечню и стали почетными гостями на дне рождения сына Рамзана Кадырова.

13. 24 очка Касаткина помогли МБА справиться с «Пармой» в Единой лиге ВТБ, УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань».

14. Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост. Это его решение.

Цитаты дня:

Гайч о ситуации в мире: «Когда кто-то действует неподобающе, никто не обращает внимания. Но когда Россия реагирует, все сразу под лупой рассматривают»

Алаев о Fan ID: «Назад дороги нет, президент подписал закон, но давайте сделаем удобно. Средняя посещаемость с картой болельщика – 5500 зрителей»

Большунов о ситуации на Украине: «Виноваты все государства, вовлеченные в конфликт. Мировые лидеры должны сесть за стол переговоров»

Пауло Коста: «Игрокам сборной Бразилии не выиграть чемпионат мира. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи»

Энрике о сексе игроков: «Можно в пределах здравого смысла, это важно. Я как игрок, ну... Мы с женой делали то, что должны»

Депутат Роднина: «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать»

Татьяна Тарасова: «Россия – самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира»