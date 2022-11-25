Правительство России в 2023 году направит 991,2 млн рублей на грантовую поддержку спортивных федераций

Правительство РФ в 2023 году направит почти 1 млрд рублей в виде грантов на поддержку и развитие различных видов спорта.

«В 2023 году гранты на поддержку и развитие различных видов спорта получат 43 общероссийские спортивные федерации. Распоряжение о направлении на эти цели 991,2 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Один из самых больших грантов – около 160 млн рублей – получит Федерация хоккея России.

Средства пойдут на проведение сборов и турниров, а также на организацию товарищеских матчей с командами из дружественных стран.

Грант в размере 60,2 млн рублей предназначен для Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Она отвечает за развитие паралимпийского спорта в нашей стране.

Также среди получателей грантов федерации регби, синхронного плавания, бокса, акробатического рок-н-ролла, гольфа, бадминтона, волейбола и других видов спорта.

Прием заявок на участие в грантовой программе будущего года проводился Минспортом в сентябре 2022 года. Работа идет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», – сообщает пресс-служба правительства.