Фиаско Германии, 7 голов Испании, поражения «Спартака» и «Динамо», «Сити» продлил Пепа, мировой рекорд Колесникова, бан Роналду, акция немецкой сборной и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре новая сенсация: Германия влетела Японии (1:2) в стартовом матче. Сборная Германии впервые проиграла на старте двух ЧМ подряд (в России немцы тоже начали с поражения). Кроме того, немецкая команда проиграла 3 из 4 последних матчей на чемпионатах мира.

2. Испания в 1-м туре ЧМ разнесла Коста-Рику (7:0), Бельгия не без труда обыграла Канаду (1:0, канадцы превзошли соперника по ударам!), а Хорватия и Марокко голов не забили.

Испанцы впервые забили 7 мячей в матче ЧМ, команда Луиса Энрике полностью доминировала: отдала 1043 передачи c точностью 93,6%, владение – 81,8%. Следующий соперник – Германия.

3. «Спартак» проиграл «Крыльям» (1:2) в Фонбет Кубке России, ведя 1:0 и пропустив на 73-й и 74-й минутах. «Ахмат» победил «Динамо» (2:1), «Краснодар» одолел «Локомотив» (1:0), а «Оренбург» заколотил 4 мяча «Ростову» (4:2).

4. Пеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.

5. Игроки Германии закрыли рты руками на фото перед игрой с Японией. Ранее ФИФА запретила повязку One Love.

6. Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

7. КХЛ. «Трактор» уступил «Автомобилисту», «Металлург» победил «Салават», «Авангард» проиграл «Спартаку», «Ак Барс» обыграл «Барыс».

8. Криштиану Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста.

9. Семья Глейзеров готова выслушать предложения по поводу «МЮ» от 5 млрд фунтов (есть уточнение про 6-8 млрд фунтов). Они купили клуб за 790 млн в 2005-м.

10. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию» (3:2 ОТ), Овечкин забил в овертайме – это его 790-й гол в НХЛ (мог сделать дубль, но из-за подправления Юханссона пришлось ограничиться передачей). «Айлендерс» засушили «Эдмонтон» (3:0), Сорокин сделал аж 49 сэйвов. «Миннесота» разгромила «Виннипег» (6:1), Капризов набрал 2 (1+1) очка, прервав серию из 5 матчей без голов.

11. Криштиану Роналду хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Предложение близко к летнему – 242 млн евро за 2 года. «Ньюкаслу» и «Челси» форвард не интересен.

12. НБА. 37+13 от Тейтума помогли «Бостону» справиться с «Далласом» и другие результаты.

13. «Каролина» продлила контракт с российским вратарем Петром Кочетковым на 4 года. Кэпхит – 2 млн долларов.

14. Российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет.

15. Франция не сможет заменить травмированного Люка Эрнандеса на ЧМ-2022. Дедлайн дозаявок истек в понедельник. Защитник «Баварии» порвал «кресты».

16. Болельщика из-за эмблемы One Love не пускали на матч Нидерландов в Дохе. Он проехал на велосипеде 6381 километр за 110 дней.

17. Артем Лобов подал в суд на Конора Макгрегора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций.

Цитаты дня.

Сын Марадоны: «Месси и отца сравнивают те, кто не разбирается в футболе. Мы говорим о разных планетах»

«Раз в России спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их». Норвежская лыжница Фоссесхолм о недопуске россиян

Коэнтрау о критиках Роналду: «Бывшие игроки, которые были никем, дерьмом, говорят о Криштиану так, будто чего-то достигли»

«Щербакова просила наряды подлиннее, а Загитова – покороче и говорила: «Мне надо показать ножки». Это идет от характера». Стилист «Ледникового периода» о ведущих шоу

Кин об уходе Роналду из «МЮ»: «Он возвращался, чтобы забивать, а не прессинговать. Нельзя давать Криштиану роль запасного, к топ-игрокам нужно относиться по-другому»

Орлов о Катаре: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ, если страна не готова?»

Хенесс о запрете повязки One Love: «Инфантино – катастрофа для мирового футбола. Немецкому футбольному союзу не хватило мужества выступить против ФИФА»

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»