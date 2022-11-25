У болельщика Ирана отобрали флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь». Охранник стадиона вырвал его без объяснения причин
Перед матчем ЧМ-2022 у болельщиков Ирана отобрали флаг в поддержку женщин.
Как сообщает «Чемпионат», охранник стадиона «Ахмед бин Али» без объяснения причин вырвал у иранца флаг со словами «Женщина. Свобода. Жизнь», а затем унес его.
Этот флаг – символ протестного движения, которое усилилось в Иране после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини.
В эти минуты сборная Ирана играет с Уэльсом в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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