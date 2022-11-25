ИИХФ объявила выговор ФХР за поддержку СВО клубами

ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение Кодекса этики.

«Суть выговора заключается в том, что была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, чего она не сделала. В дальнейшем она должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался без внимания и контроля.

Совет по этике ИИХФ передал в Дисциплинарный совет дело о возможном нарушении Кодекса этики из-за пропаганды спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) клубами и лигами, находящимися под юрисдикцией ФХР, а также того, что Федерация хоккея России не предпринимала каких-либо действий по прекращению или сообщению о таких нарушениях.

Комиссия приняла во внимание ответы Федерации хоккея России в письмах и в ходе слушаний, показанные болельщиками на аренах знаки, плакаты и билборды с политическим контекстом на аренах и тот факт, что клубы решили публиковать фотографии с подобными сообщениями в своих аккаунтах в социальных сетях.

Комиссия определила, что Федерация хоккея России была обязана принять меры и должна была урегулировать ситуацию с клубами и лигами, находящимися под ее юрисдикцией», – говорится в заявлении ИИХФ.