Генич не будет комментировать матчи 2-го тура группового этапа ЧМ. Он написал «Спасибо, любимый канал!», но удалил пост

Теги премьер-лига Россия телевидение Константин Генич ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Константин Генич не будет комментировать матчи 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Комментатор «Матч ТВ» в связи с этим выразил недовольство. Сначала он выложил в своем телеграм-канале список назначений на предстоящие матчи 2-го тура и написал: «Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку».

Через две минуты после публикации Генич удалил пост и выложил новый. В нем было сказано: «Отличное расписание!» Через некоторое время эта публикация тоже была удалена.

Фото: t.me/pervsport

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные