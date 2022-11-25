Генич не будет комментировать матчи 2-го тура группового этапа ЧМ. Он написал «Спасибо, любимый канал!», но удалил пост

не будет комментировать матчи 2-го тура группового этапа .

Комментатор в связи с этим выразил недовольство. Сначала он выложил в своем телеграм-канале список назначений на предстоящие матчи 2-го тура и написал: «Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку».

Через две минуты после публикации Генич удалил пост и выложил новый. В нем было сказано: «Отличное расписание!» Через некоторое время эта публикация тоже была удалена.

Фото: t.me/pervsport