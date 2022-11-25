Посещать матчи ЧМ-2022 в костюмах крестоносцев запретили, так как это может оскорбить мусульман

Болельщиков в костюмах крестоносцев не допустят на матчи .

Как сообщает The Times, английских фанатов, надевших кольчуги, а также взявших с собой на футбол пластиковые мечи и щиты с крестом святого Георгия, не пустят на стадион «Эль-Байт», где сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными и .

«Мы хотим создать пространство, свободное от дискриминации, и продвигать разнообразие на всех мероприятиях. Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам», — заявили в .

Антидискриминационная группа Kick It Out также посоветовала болельщикам не носить костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, напоминающих о религиозных войнах, которые христиане вели против мусульман в средние века.

Иман Атта, глава проекта Tell Mama, который борется с исламофобией в Великобритании, заявила: «Наши фанаты должны понимать, что есть вещи, которые могут оскорбить граждан Катара. Например, распитие алкоголя в общественных местах или использование костюмов крестоносцев, к которым очень негативно относятся в регионе».

Группа фанатов сборной Англии в костюмах крестоносцев посещала матчи команды около 20 лет.

Двум болельщикам в таких костюмах запретили вход на матч 1-го тура группового этапа между Англией и (6:2). Им позволили зайти на стадион только после того, как они отдали мечи и щиты.