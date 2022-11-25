Фигуристки Дарья Усачева, и не имеют права на участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Согласно регламенту к участию в чемпионате России допускаются спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух этапах Гран-при России. Усачева, Хромых и Косторная не выступили ни на одном этапе.

В исключительных случаях по решению Исполкома ФФКР также могут быть допущены спортсмены основного состава сборной России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран-при России. Усачева, Хромых и Косторная – не члены основной сборной.

Анна Щербакова, танцевальные дуэты Виктория Синицина и , и , и , пара и также пропустили этапы Гран-при России, но теоретически могут быть допущены, так как являются членами основной сборной.