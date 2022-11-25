Валенсия забил 3-й гол на ЧМ-2022 в матче с Нидерландами. Форвард Эквадора – лучший бомбардир турнира

забил третий гол на .

33-летний нападающий сравнял счет во втором тайме матча против команды Нидерландов (1:1, второй тайм).

Это третий мяч форварда на ЧМ-2022. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров.

Шесть игроков забили по два гола – Мехди Тареми (Иран), Коди Гакпо ( ), (Франция), Ришарлисон (Бразилия), (Англия) и (Испания).

Валенсия, выступающий за , сделал дубль в первом матче на турнире против сборной Катара (2:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Эквадор.