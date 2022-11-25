Гайч о ситуации в мире: «Когда кто-то действует неподобающе, никто не обращает внимания. Но когда Россия реагирует, все сразу под лупой рассматривают»

поделился мнением о политической ситуации в мире.

– В феврале 2022-го начались события на Украине. Как ты о них узнали в «Уэске»?

– Из социальных сетей. Конечно, сначала сильно испугался, но после приезда в Россию в июне понял на своем опыте, что в соцсетях пишут столько всего, что не соответствует действительности.

– Чем тебя пугали в соцсетях в Испании?

– Опасностью мировой войны. Если серьезно об этом думать, ты реально начинаешь сходить с ума.

Родители не боялись за меня, когда заканчивалась аренда в «Уэске», они сказали: «Если ты решил ехать, то поезжай. Мы тебя поддержим». Мы постоянно поддерживали связь, поэтому они были абсолютно спокойны за меня.

Потом они приехали ко мне вместе с агентами, побыли в Москве и сами убедились, что тут спокойно.

– Ты как-то говорил, что внешний мир бывает несправедлив к России. Что имел в виду?

– Когда кто-то действует каким-то неподобающим способом, никто не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Никто не обращает на это внимание.

Но когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают ее, начинается бурная реакция. Вот это имел в виду.

– Что в Аргентине думают о происходящем в мире?

– Не говорил об этом с большим количеством людей. Обычно меня спрашивают: «Как дела? Как ситуация?» Отвечаю, что далек от всей этой ситуации, что со мной все в порядке.

По сути дела, люди в Аргентине не понимают, что происходит, не понимают истинных причин.

Сам стараюсь читать, разбираться, потому что я здесь живу, мне необходимо иметь информацию. Не защищаю и не отстаиваю чью-то позицию. Просто стараюсь разобраться, почему страна поступает одним образом, а не другим, – сказал нападающий .