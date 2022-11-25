Усман, Сехудо и Гейджи вместе с Хасбиком посетили Чечню и стали почетными гостями на дне рождения сына Кадырова

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Генри Сехудо Джастин Гейджи Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бойцы UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи посетили Чеченскую Республику.

Спортсмены побывали на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, где им дали пострелять из различных видов огнестрельного оружия.

В Грозный бойцы прибыли на частном самолете. «То, что вы летите на частном самолете, еще не значит, что он только ваш», – написал Сехудо в социальных сетях.

Бойцы стали почетными гостями на дне рождения сына Рамзана Кадырова. Гостем главы Чечни также стал дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

«Кого-то сегодня поймал я», – написал Хасбик на фото с Усманом.

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные