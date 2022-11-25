Звезды Германии около часа обсуждали политические жесты перед Японией – на встрече были Нойер, Горетцка, Киммих и другие. Некоторых в команде это раздражает

Звезды сборной обсуждали политические жесты перед игрой с Японией.

По данным Sport1.de, вечером перед стартовым матчем ЧМ-2022 семь звездных игроков сборной Германии провели встречу в 5-звездочном отеле Dursit в Дохе. На ней, в частности, присутствовали , Илкай Гюндоган, , Леон Горетцка и .

На протяжении часа футболисты обсуждали жесты и символы, которые можно использовать на игре с Японией в знак протеста. В результате большинство игроков решили, что на командном фото нужно закрыть рты.

При этом некоторых звезд сборной Германии это обсуждение раздражает, они бы предпочли не участвовать в таких акциях. В частности, речь идет о молодых игроках, которые, по информации Sport1.de, на время ЧМ-2022 всерьез ограничили использование соцсетей или совсем перестали пользоваться ими.

В матче 1-го тура группового этапа сборная Германия проиграла Японии (1:2). В следующем туре команда Ханси Флика встретится с Испанией.