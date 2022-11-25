Рекорды Роналду и победа Португалии, Бразилия обыграла Сербию, радужные флаги разрешат на ЧМ, Apple и Бекхэм претендуют на «МЮ», старт Кубка России по биатлону и другие новости

1. Сборная Португалии стартовала на ЧМ-2022 с непростой победы над Ганой (3:2). Первый гол в матче с пенальти забил Криштиану Роналду, оформивший несколько новых рекордов: первый игрок с голами на пяти ЧМ, первый европейский игрок, сыгравший на 10 крупных турнирах, – причем в каждом он забивал (тоже рекорд). Криш в седьмой раз признан игроком матча ЧМ – это, как вы понимаете, еще один мировой рекорд. Португальцы выиграли первый матч впервые с 2006-го – тогда удалось дойти до полуфинала.

Их соперники по группе Уругвай и Южная Корея выдали очередную нулевую ничью на этом турнире. Более того, команды ни разу не пробили в створ – первый такой случай в XXI веке. На ЧМ-2022 уже четыре ничьих 0:0 – антирекорд для первого тура.

2. Бразильцы уверенно обыграли Сербию благодаря дублю Ришарлисона, который второй гол эффектно забил ударом боковыми ножницами в падении. Сербы ни разу не пробили в створ за весь матч, зато хорошо попадали по ногам Неймару, на котором сфолили 9 раз – больше всех в 1-м туре. Форварда, который не смог сдержать слез, заменили с подозрением на травму голеностопа. Его участие на турнире под вопросом.

Гол Эмболо принес Швейцарии победу над Камеруном – 1:0. Родившийся в Камеруне нападающий не стал праздновать гол родной стране. Бывший игрок «Анжи» Гаэль Ондуа сыграл в бутсах с российским триколором: Россию хавбек сборной Камеруна считает своим домом.

3. Радужные флаги «не будут запрещены» со 2-го тура ЧМ-2022, ФИФА получила гарантии от Катара. Тем временем Парламент ЕС призвал ФИФА выплатить компенсацию семьям рабочих-мигрантов.

4. Карим Халили победил в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Женский спринт выиграла Анастасия Гореева.

5. Фигуристка Аделия Петросян не выступит на этапе Гран-при России в Перми из-за травмы. Будущее Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые также пропустят заключительный этап, определят исполком и тренерский совет.

6. Новые претенденты на «Манчестер Юнайтед»: клуб готовы приобрести Apple и 86-летний основатель Zara. В сделке также заинтересован Дэвид Бекхэм. Глейзеры намерены переманить потенциальных покупателей «Ливерпуля».

7. Администрация района Петербурга купит 3400 билетов на шоу Навки «Спящая красавица» за 6,31 млн рублей.

8. Представлен регламент прыжкового турнира фигуристов: плей-офф в личных соревнованиях и пять раундов в командных.

9. Сергей Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России.

10. В КХЛ СКА проиграл «Локомотиву» – у команды Ротенберга 6 поражений в 8 последних матчах. ЦСКА разобрался с «Торпедо» – Шарыченков сделал первый шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь.

11. В Евролиге «Фенербахче» нанес «Милану» шестое поражение подряд, «Реал» выиграл у «Партизана».

12. Мауро Икарди объявил о воссоединении с Вандой: «И у диснеевских историй бывают вторые сезоны».

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Криштиану Роналду: «Я единственный, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим»

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Кейруш – журналисту BBC после вопроса о протестах в Иране: «Почему не спрашиваете у Саутгейта об Англии, США и их выходе из Афганистана?»

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