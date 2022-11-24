Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Гульберг, Нортуг, Пеллегрино выступят в классическом спринте

25 ноября в Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины выступят в классическом спринте.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификация – 12:00 по московскому времени, начало финалов – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Швеция)

7. Йони Мяки (Финляндия)

9. (Франция)

11. (Франция)

13. (Италия)

15. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

17. (Норвегия)

19. Эвен Нортуг (Норвегия)

21. (Норвегия)

25. (Норвегия)

33. Франческо де Фабиани (Италия)

54. Вильям Поромаа (Швеция)

60. (Великобритания)