Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Гульберг, Нортуг, Пеллегрино выступят в классическом спринте
25 ноября в Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины выступят в классическом спринте.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Рука, Финляндия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификация – 12:00 по московскому времени, начало финалов – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Калле Халварссон (Швеция)
7. Йони Мяки (Финляндия)
9. Люка Шанава (Франция)
11. Ришар Жув (Франция)
13. Федерико Пеллегрино (Италия)
15. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
17. Эрик Валнес (Норвегия)
19. Эвен Нортуг (Норвегия)
21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
25. Пол Гульберг (Норвегия)
33. Франческо де Фабиани (Италия)
54. Вильям Поромаа (Швеция)
60. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
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