Капризов забил 12-й гол в сезоне в игре с «Торонто», продлив результативную серию до 8 матчей

забросил 12-ю шайбу в чемпионате .

Нападающий «Миннесоты» отличился в первом периоде игры регулярного чемпионата против (2:2, второй период).

Текущая результативная серия российского хоккеиста продлилась до восьми матчей подряд. На этом промежутке он записал на свой счет 10 (4+6) очков.

В общей сложности активе Капризова стало 23 (12+11) результативных балла в 20 играх чемпионата НХЛ.