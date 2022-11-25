Капризов забил 12-й гол в сезоне в игре с «Торонто», продлив результативную серию до 8 матчей
Кирилл Капризов забросил 12-ю шайбу в чемпионате НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» отличился в первом периоде игры регулярного чемпионата против «Торонто» (2:2, второй период).
Текущая результативная серия российского хоккеиста продлилась до восьми матчей подряд. На этом промежутке он записал на свой счет 10 (4+6) очков.
В общей сложности активе Капризова стало 23 (12+11) результативных балла в 20 играх чемпионата НХЛ.
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