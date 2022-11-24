Лыжи. Кубок мира. Далквист, Диггинс, Карлссон, Шистад, Рибом, Лотта Венг выступят в классическом спринте
25 ноября в Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Рука, Финляндия
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификация – 12:00 по московскому времени, начало финалов – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».
Старт-лист
6. Фрида Карлссон (Швеция)
7. Эмма Рибом (Швеция)
9. Майя Далквист (Швеция)
11. Джесси Диггинс (США)
13. Йоханна Хагстрем (Швеция)
17. Надин Фендрих (Швейцария)
19. Матильде Мирвол (Норвегия)
21. Тириль Венг (Норвегия)
22. Лотта Венг (Норвегия)
23. Рози Бреннан (США)
24. Криста Пярмякоски (Финляндия)
25. Анна Дювик (Швеция)
28. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
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