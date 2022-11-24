Лыжи. Кубок мира. Далквист, Диггинс, Карлссон, Шистад, Рибом, Лотта Венг выступят в классическом спринте

25 ноября в Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификация – 12:00 по московскому времени, начало финалов – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».

Старт-лист

6. (Швеция)

7. Эмма Рибом (Швеция)

9. (Швеция)

11. (США)

13. Йоханна Хагстрем (Швеция)

17. Надин Фендрих (Швейцария)

19. Матильде Мирвол (Норвегия)

21. (Норвегия)

22. (Норвегия)

23. Рози Бреннан (США)

24. (Финляндия)

25. (Швеция)

28. Шистад (Норвегия)